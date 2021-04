Ber lokale klubber bidra til å velte Fifa: – Det høres kanskje ut som stormannsgalskap, men det er mulig

Sport

Mindre enn 48 timer etter at en utbrytergruppe bestående av tolv av de største og rikeste (men mest gjeldstunge) fotballklubbene i Europa varslet at de ville starte opp en eksklusiv superliga, trakk åtte av klubbene seg fra hele prosjektet. Dette etter massive protester og reaksjoner fra fotballfans verden over.