Ønsker å starte bygginga allerede i høst: - Første byggetrinn vil koste 24,6 millioner

Det er ingen som har et bedre egnet område enn Skaun

Ideen om motorsenter i Skaun kom for snart 20 år siden og prosjektet ble vedtatt i 2013, men det har tatt tid å få på plass nødvendig dokumentasjon for å kunne starte en eventuell utbygging. Men denne uken kom Skaun motorsenter med en pressemelding om at en ny søknad med finansieringsplan er sendt til kommunene Orkland, Skaun og Trondheim.