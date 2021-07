Videre i NM - nå venter Rosenborg

Fotball

Orkla slo Strindheim 4-2 borte i cupens første runde søndag. Og en enda større godbit (og skalp?) er i vente.

Emil Lynum ga gjestene ledelsen etter drøye kvarteret, før Patrick James Strand utlignet for Strindheim etter 35 minutter. Like før pause var Orkla igjen i føringen etter scoring av Henrik Tessem Blomseth.

Sju minutter ut i andreomgangen gikk Orkla opp til 3-1, og igjen var det Emil Lynum som var sist på ballen.

Det ble tilløp til spenning helt mot slutten, da Erik Hegstad Johnsen var uheldig å score selvmål etter 88 minutter, men Orkla lot seg ikke vippe av pinnen og Ole Løkken fastsatte sluttresultatet til 4-2 med ei scoring i kampens siste spilleminutt.

Men denne kampen og den sterke seieren kommer nok likevel litt i skyggen av at Orkla møter selveste Rosenborg på hjemmebane 1. august. Det ble klart etter at oppsettet for andre runde ble offentliggjort mandag.

ST kommer tilbake med kommentarer til dette.