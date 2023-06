Var tilskuere under rallycross: Fikk brev fra Kongen

Sist lørdag var ungdommene fra Kjør for livet-klubben i Skaun til stede, da årets NM i rallycross hadde sin første runde på Bollandsmoen Motorsportsenter i Melhus. Her fikk gjengen fra Skaun et helt spesielt brev.