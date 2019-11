Når folkehelse blir et helseproblem

Orkdal

- Kroppsfokuset i vårt samfunn er ikke bare noe som angår ungdom. Det gjelder i alle aldersgrupper, sier Karin Røttereng.

Hun er SLT-koordinator i Orkdal kommune, og en av initiativtakerne bak temakvelden der det inviteres bredt om et tema som angår alle. Temakvelden er et resultat av et langsiktig samarbeid hvor både treningssentrene, de videregående skolene, idrettslagene og politiet sammen med kommunen har satt doping som samfunnsproblem på dagsorden.

På temakvelden vil Morten Heierdal og Karoline Solheim fra Antidoping Norge ta for seg temaet trening med et skråblikk på det prestasjonssamfunnet vil lever i. Kan trening være usunt, kan det som i utgangspunktet er bra for oss utvikle seg til en sykdom. Kan det å trene mye og spise «riktig» utvikle seg til å bli noe sykt?

Utseende

Mange har hørt Morten Heierdal tidligere fortelle sin egen historie der dopingmidler ble en del av hans tilværelse og til slutt holdt på å ødelegge livet fullstendig. Denne gangen tar han for seg problematikken i et videre perspektiv. Heierdal setter søkelyset på vårt samfunn der utseendet er en sterkere drivkraft enn sunnhet og velvære, og der kroppspresset preger oss stadig mer.

Alle aldersgrupper

Paradoksalt nok er utviklingen i ferd med å polarisere samfunnet vårt. Fra de som gjør alt de kan, med alle midler for å framstå som vellykket på den ene siden, til de som gir helt blaffen i egen helse på den andre.

- Det vi egentlig vil er jo at innbyggerne skal ta vare på egen helse gjennom å ha et normalt kosthold og sunne aktiviteter, sier Røttereng, som mener temaet er aktuelt for alle generasjoner.

Derfor inviteres ungdom fra 13 år, foreldre, trenere, lagledere, fagfolk og alle andre som er opptatt av god folkehelse til arrangementet.

Status i Orkland

Hvordan står det så til med folkehelsen i Orkland? Det skal kommuneoverlege Jimmy Wikell ta for seg i sitt innlegg. Han vil snakke om trender og faresignal som vi bør være oppmerksomme på i lokalsamfunnet. Fysioterapeut Eivind Selven tar for seg spesielt ungdom i sitt foredrag og vil snakke nærmere om denne gruppens forhold til treningssenter.

- Informasjon og holdningsskapende arbeid er viktige forebyggende tiltak på dette området. Vi må gjøre barna og ungdommene våre i stand til å ta kloke valg, og ikke minst må vil vi voksne være gode forbilder, sier Røttereng, som håper mange vil ta turen til kinosalen på Orkanger denne kvelden.