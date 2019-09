Med i et storslått filmlag

Rennebu

27. september er det premiere på den store animasjonsfilmen Kaptein Sabeltann og Den Magiske Diamant. Det skjer samme år som Kaptein Sabeltann-universet er 30 år.

Herjet i generasjoner

Flere generasjoner har opplevd Kaptein Sabeltann som har herjet Familieparken i Kristiansand og på de syv hav gjennom hele 30 år. Ungene som møtte Kaptein Sabeltann i Dyreparken i Kristiansand for 30 år siden, er nå selv blitt foreldre til barn som blir dratt inn i Kaptein Sabeltann sitt univers.

Rennbygg i filmteamet

I anledning 30-årsjubileet er det laget en storslått animasjonsfilm som er laget av de fremste innenfor denne sjangeren i Norge. Ifølge produsenten er filmen full av humor, musikken kommer i helt ny filmdrakt og animasjonen blir lovet å være på et teknisk nivå vi aldri før har sett i Norge. Det er Nordens ledende animasjonsstudio Qvisten Animation, som tidligere har laget Dyrene i Hakkebakkeskogen, KuToppen og Flåklypa-trilogien, som står bak filmen med regissørene Rasmus A. Sivertsen og Marit Moum Aune i førersetet. Filmen har også et lokalt element med Ola Haldor Solvik Voll fra Rennebu som har jobbet som lyssetter/comp /Model Artist/Look Artist på filmen.

Kappløp om diamanten

I Kaptein Sabeltann og Den Magiske Diamant, som har premiere 27. september, møter vi den livsfarlige jungelfyrsten Maga Kahn og den onde dronning Sirikit, som endelig har fått tak i den magiske diamant. Ifølge ryktet skal diamanten oppfylle ønsker ved fullmåne. Maga Kahn for sin del drømmer om å kunne tåle sol slik at han fritt kan bevege seg ut av den mørke jungelen. Men før måneskinnet kommer, blir diamanten stjålet av guttungen Marco. Maga Kahn blir rasende og sender alle sine apesoldater ut i jungelen for å jakte på guttungen og den magiske diamanten.

Samtidig som alt dette skjer, lever Pinky bekymringsløse dager i Kjuttaviga, mens Sunniva kjeder seg og drømmer om eventyr. Eventyret dukker opp før hun aner det når Kaptein Sabeltann og hans menn plutselig dukker opp. Snart befinner Pinky og Sunniva seg om bord på Den Sorte Dame i et vanvittig kappløp for å finne den magiske diamant. Slikt må det bare bli en spennende film av.