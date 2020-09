Reiselivet tar en ny retning

Rindal

- Kommunen vil heretter samarbeide med Trøndelag Reiseliv, og legge til rette for at reiselivet i bygda kan styrke seg gjennom å benytte seg av tjenester derfra. Rindal kommune trer ut av Visit Nordmøre & Romsdal med virkning fra 1. januar 2021, heter det i et vedtak gjort av formannskapet i Rindal 26. august.