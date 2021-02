Medisinmysteriet i Rindal: - Alt vi gjør er basert på tillit

Rindal

Da kommunestyret i Rindal var samlet 10. februar, orienterte Dombu politikerne om saken hvor sterke, smertestillende medisiner forsvant.

- Alt vi gjør er basert på tillit. Vi kan ikke stenge inn all medisinen og kaste nøkkelen, noen må håndtere medisinen. Vi må ha et system som er så kontrollert som det kan være. Det må være minst dobbelt hele tida, slik at ingen håndterer medisinene selv. Men vi er avhengige av å ha tillit til våre egne medarbeidere for at slike systemer og rutiner skal fungere. Også må vi ha rutiner som er så strenge at det blir så umulig som det kan bli at slikt oppstår, sa Dombu.

Uregelmessighet i medisinflyten

Da han gikk på talerstolen i møtet, sa han at han skulle orientere om «det store medisinmysteriet i Rindal». Han fortalte om hvordan det fredag 15. januar ble oppdaget avvik.

- Det ble oppdaget avvik i hjemmetjenesten. Det var noen tabletter som ikke var der de skulle være. Forholdsvis umiddelbart ble det også oppdaget en uregelmessighet innenfor lokaler på helsetunet - i medisinflyten ut til hjemmetjenesten. Ved opptelling viste det seg at det var 19 ganske sterke, smertestillende tabletter som ikke kunne gjøres rede for. Det er en veldig alvorlig sak for oss, og for alle som har med det å gjøre, sa han.

Han fortalte videre at ledelsen ble informert med én gang.

- Det skjedde en fredag, og mandagen kom vi virkelig i gang med oppfølginga. Vi begynte å forandre våre egne rutiner, gå gjennom dem og sikre dem. Vi hadde samtaler med ansatte og informasjonsmøter utover uka, for at alle skulle vite hva som var skjedd og for å finne ut mer om det, sier han.

LES OGSÅ: Vet ikke hvor det har blitt av de forsvunne legemidlene: – Det er ei vond sak for alle

Skjerper rutiner

Dombu fortalte at saken ble meldt til politiet 21. januar, etter et entydig råd fra Statsforvalteren. Samme dag ble det også sendt ut pressemelding.

- Det var et bevisst valg å gå ut med informasjon, for å gjøre kjent at vi tok ansvar. Det er mye bedre å informere selv, enn å bli oppringt og spurt, sa Dombu.

Da var kommunen, ifølge Dombu, allerede godt i gang med å gå gjennom og skjerpe inn rutinene.

- Ingen mistenkte

Han innrømmet til politikerne at de ble noe overrasket over at politiet kjapt henla saken.

- Begrunnelsen fra politiet er at de har for lite å støtte seg på i det materialet de har fått fra oss. Enhetsleder har fulgt opp politiet med informasjon og samtaler, men materialet er for dårlig til å gå videre med. Ressursinnsatsen med å gå videre vil være stor, og med liten mulighet for å oppklare det, sa Dombu.

Heller ikke kommunen kommer til å gå videre med noen form for etterforskning.

- Vi skal fortsette å forbedre rutinene, ta vare på ansatte og fortsette å ha samtaler på arbeidsplassen. Men vi har ingen særskilt mistenkte, og det er ikke grunnlag for å gå videre med noe som ligner på etterforskning der politiet slapp, sier han.