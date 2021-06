Får ekstra midler til oppfølging av flyktningbarn

Rindal

— Rindal barnehage har nå noen års erfaring med ta imot barn av flyktninger, og opplever at dette krever ekstra ressurser, både når det gjelder språkopplæring/stimulering, men også for å kunne prioritere god kontakt og oppfølging av foreldregruppa, skriver kulturleder Morten Møller i et brev hvor han ber om 150 000 kroner til dette.