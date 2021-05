Har fått sin egen topptavle

Dette er for å gjøre det litt artig for barna.

Skaun

Med sine 537 meter over havet er Ølshøgda et populært turmål for folk i flere kommuner. Vinterstid er det også mange fra Trondheim som tar turen til det populære turområdet som har flere navn som Skognakjølen, Skaunakjølen og Jårakjølen.

Treriksrøys

Med topptavla er det mulig å orientere seg i forhold til hvilke fjell som kan sees i de ulike retningene fra toppen av Ølshøgda. Men tavla har også fjell og landemerker langt unna; som blant annet frihetsgudinna i USA.

- Dette er for å gjøre det litt artig for barna. Vi har også tatt med Fløyen, som er et meget vakkert fjell i Bergen, ettersom jeg er bergenser og har hatt behov for å sette mitt preg på tavla, sier idretts- og friluftsrådgiver i Skaun kommune, Jartrud Marie Åsvold.

Topptavla blir også ei treriksrøys mellom de tre grensekommunene Melhus, Orkland og Skaun. Navnet på topptavlen er Ølshøgda panorama.

I tillegg til topptavla, blir satt opp ei infotavle med informasjon om høyde og avstand til fjelltoppene, samt kart med oversikt over flere topper, innsjøer og fjorder som ligger i nærheten av Ølshøgda.

Stein fra steinindustrien

Ifølge Åsvold er natursteinen levert av Trondheim Steinindustri som også har hjulpet til med utforming og design, og som vil bidra til å lage fundamentet og ferdigstille topptavla.

- Det har vært flere som har vært interesserte i steinen, men Trondheim Steinindustri har vært svært lojale mot oss og har holdt av steinen i lang tid, sier Åsvold som ellers takker Skaun idrettslag som har fraktet steinen til toppen av Ølshøgda, og også Trondheimsregionen friluftsråd for tilskudd til tavla.