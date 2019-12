To gule farevarsel har blitt til tre

Vær og vind

Mandag ble det meldt om to gule farevarsel fra Yr. Det ble meldt både fare for is på grunn av underkjølt regn som fryser på bakken. I tillegg til underkjølt regn er det også gult farevarsel for skredfare.

Nå har det kommet et tredje farevarsel for Trøndelag.

Første del av torsdag er det i ytre strøk, venta vindkast kring 30-35 m/s frå sørvest.

Det anbefales å sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører.

"Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen", skriver Yr på sine hjemmesider.