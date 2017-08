Progressivt sirkus til Orklahallen

– Circus Maximus har vært på lista lenge, men det var ikke planlagt at de skulle være med i år. Men siden Dan Baird & The Homemade Sin gikk ut, da Baird ble påvist leukemi tidligere i år og avlyste resten av konsertene dette året, åpnet det for et nytt band, og etter en publikumsavstemning med fire andre band på Facebook, gikk Circus Maximus av med seieren, sier festivalsjef for Oktober Rock, Olav Berg, til ST.

Circus Maximus er et norsk progressiv metalband etablert i 2000. Bandet ble til etter at bandet Total Blackout ble lagt ned. Bandet består av Michael Eriksen på vokal, brødrene Mats og Truls Haugen på henholdsvis gitar (Mats) og trommer (Truls), Glenn Møllen på bass, og Lasse Finbråten på keyboard.

Etter to demoer kom debutalbumet «The 1st Chapter» i 2005. Så fulgte «Isolate» i 2007, «Nine» i 2012, og det fjerde studioalbumet, «Havoc» i 2016. I år er de aktuelle med live-albumet / konsert-DVD-en «Havoc in Oslo».

I 2005 spilte bandet på flere festivaler og holdt flere konserter i Skandinavia sammen med blant andre Jorn, Kamelot, Pagan's Mind og Glenn Hughes. I 2005 spilte bandet sin første konsert i USA på festivalen ProgPower i Atlanta, USA. De har også hatt stor suksess i Japan, og hver gang de spiller i Trondhjem, blir konsertene utsolgt.

– Circus Maximus er en stor og viktig booking for Oktober Rock, og vi er meget fornøyde med og stolte av denne bookingen. Ikke bare fordi de er et band med stor internasjonal suksess, men også fordi de er med på å skape den musikalske bredden innenfor Oktober Rock-konseptet, sier Berg.

Nå er de klare for Oktober Rock i Orklahallen, hvor de lørdag 21. oktober skal spille sammen med TNT, Return, Intrigue, Anita Hegerland & Starfish Band, og The Wall – A Tribute to Pink Floyd.

Barnestjerne til Oktoberrock Hun er tidenes barnestjerne i Norge, og hennes stemme har så langt vært å høre på 30 millioner solgte plater. Nå er Anita Hegerland klar for Oktoberrock.

Oktober Rock har i år utvidet til to dager, og fredag 20. oktober, kan man få med seg Katastrofe og Ravi etter skoletid, og da er det fri aldersgrense, mens på kvelden er det duket for Plumbo, Katastrofe og Ravi, da med 18-års aldersgrense, som vil fortsette festivalen ut.