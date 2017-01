20 av 27 leiligheter er nå solgt

Interessen for Gartnerihagen slutter ikke og vi er nå oppe i 20 salg. Det vil si at vi kun har sju leiligheter igjen og at du må være kjapp hvis du skal sikre deg leiligheten som passer best for deg, informerer Thor Zevgren og Vegard Jørgensen, meglerne i Heimdal eiendomsmegling, som selger boligprosjektet.

Disse leilighetene blir bygd bak gamle Orkdal sparebank i Orkanger sentrum. Beliggenheten er sentral og har gode solforhold.

Utbygger er selskapet Orkdalsvegen 82 B AS. Det skal settes opp 27 leiligheter. Bygget vil få fem etasjer i tillegg til parkeringskjeller. Prosjektet er planlagt utviklet i ett byggetrinn med byggetid estimert 12-14 måneder.