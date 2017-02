Åtte av ti er fornøyd med det nye banknavnet

Fredag morgen 3. februar i år avslørte banksjefene i de to lokalbankene hva navnet på den nye banken blir.

- Det nye navnet blir Orkla sparebank, fortalte Dag Olav Løseth og Odd Ivar Bjørnli, banksjefer i henholdsvis Orkdal sparebank og Meldal sparebank.

Les også: Fusjonsbanken har fått navn

ST-leserne har siden denne dagen svart på en uhøytidelig spørreundersøkelse om hva de synes om navnet som er valgt. Svarene gir en klar pekepinn:

* 82 prosent mener dette navnet var det eneste riktige

* 13 prosent mener det var et dårlig valg

* 5 prosent er usikker på navnevalget

Navneforslaget ble torsdag kveld 2. februar lagt fram for generalforsamlingene i de to bankene. Her ble navnet godt mottatt. Og torsdag 23. februar er det nytt møte i samme organ: Da skal fusjonen - og det nye navnet - endelig besluttes.

Les også: Fusjon endrer navn på idrettsanlegg

Styrene i de to lokalbankene besluttet onsdag 9. november i fjor å innlede samtaler med sikte på en sammenslåing av de to bankene. Den formelle prosessen startet i juni i år. Men dialogen mellom bankene startet på et enda tidligere tidspunkt.

Målet med en sammenslåing er enkelt forklart å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet, samt evne til å bidra til utviklingen av sine lokalsamfunn.

Les også: Vil slå sammen to sparebanker

Den nye sammenslåtte banken vil få 64 ansatte. Ingen blir overflødig som en konsekvens av banksammenslåinga. Ingen lokale filialer skal legges ned i kjølvannet av fusjonen.