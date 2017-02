Laber interesse for folkemøte

Orkdal kommune inviterte mandag kveld til folkemøte om reguleringsplanen knyttet til utbygging på Grønøra vest. En haug med kommunestyrepolitikere var til stede, men kun cirka ti "vanlige folk" møtte opp.

- Interessen ble vel vesentlig redusert etter at det nylig ble kjent at Trondheim havn har lagt planene på Grønøra vest på is (se fakta nederst i artikkelen), sa ordfører Oddbjørn Bang.

Med andre ord: Møtet hadde nok vært mer interessant om Trondheim havn hadde stått klar til å bygge ut.

ST skrev i forrige uke at Orkdal kommune og Trondheim havn hadde blitt enige om at havna ikke kjøper den såkalte Fesil-tomta. Bakgrunnen for den avgjørelsen er at Trondheim havn mener de vil ha nok areal på Grønøra øst i overskuelig framtid (15-20 år), samt at Orkdal kommune er i ferd med å få knapphet på næringsareal - og derfor ønsker å selge dette arealet til aktører som skaper arbeidsplasser.

Fire representanter fra Trondheim havn deltok på folkemøtet på rådhuset. Her la de fram hovedtrekkene for reguleringsplanen (Grønøra vest) på totalt 642 sider. Etter orienteringa fikk publikum stille spørsmål og komme med innspill til planen.

Planforslaget med konsekvensutredning er nå ute på høring, med høringsfrist 31. mars 2017.

- Planen for Grønøra vest ligger langt fram i tid. Grønøra øst har egen reguleringsplan. Selv om det kom lite folk, var det et godt og informativt møte, sa Bang.

PS! Det har vært sterke interesser som har hatt meninger om forhold som berøres i utredningene, blant annet konsekvenser for laks/ørret, fugl, vannkvalitet og naturmangfold.

Det er dette saken handler om:

* De siste årene har det ligget i kortene at Trondheim havn skal kjøpe de 75 målene som har vært omtalt som Fesil-tomta på Grønøra vest, men nå er det klart at Orkdal kommune ikke kommer til å selge arealet.

* Det ble resultatet etter at toppledelsen i Trondheim havn møtte den politiske og administrative ledelsen i Orkdal kommune torsdag morgen.

* Trondheim havn vil nå i første omgang konsentrere seg om Grønøra øst, for de ser at arealet på østsiden vil dekke behovet deres i 15-20 år. Det er fortsatt usikkert når det kan bli ei utbygging på Grønøra vest, men vi ser en lang tidshorisont

* Det nordligste arealet på Grønøra vest er allerede regulert til havneformål, og Trondheim havn disponerer dermed et areal på rundt 125 mål, hvorav det meste vil være utfylling i sjø. Havna mener dette arealet vil være tilstrekkelig for en eventuell utbygging i framtida.

* Det viktigste for oss er å kunne selge dette arealet til aktører som gir mange arbeidsplasser, sier varaordfører Jørgen Indergård.

* Ifølge Oddbjørn Bang vil Orkdal kommune prioritere havnerelatert virksomhet ved tomtesalg på Grønøra vest. Det skal bygges ut fra sør mot nord, slik at arealet nærmest havna er fristilt så lenge som mulig.

* Trondheim havns styreleder, Otto Frøseth, sier til ST at dette er en helt grei løsning for havna: - Vi har en veldig god dialog med kommunen, og vi forstår at Orkdal kommune ikke kan sitte og vente i 20 år på noe som er usikkert. Vi kommer til å konsentrere oss om å fylle ut på Grønøra øst, hvor vi mener vi har kapasitet til å doble nivået sett i forhold til i dag, sier Frøseth.

* De siste årene har det ikke vært noen økning i godsmengden over havna på Grønøra øst, og det var heller ingen økning fra 2015 til 2016. Dermed ser det ut til at Trondheim havn vil ha mer enn nok plass på Orklas østside i overskuelig framtid.

* Når det gjelder reguleringsplanarbeidet for Grønøra vest, vil det gå som planlagt. Havnas forslag til reguleringsplan er nylig behandlet i forvaltningsutvalget, og er nå sendt ut på høring. Hele planprosessen forventes å være ferdig innen utgangen av året.

* Det har aldri vært inngått noen skriftlig avtale om dette tomtesalget, og det er derfor ukomplisert for Orkdal kommune å beholde det.