Klungerviks innlegg om Norge i rødt, hvitt og grått bør leses nøye av lokale politikere og mane til ettertanke. For Orkland er avgjort i «grå kategori». Torsdagsutgaven av avisa Sør-Trøndelag er et eksempel på det: Fire sider om rasering av Ustmarka og Folloplatået.

Jeg mener Elinor Batteries må etablere seg i ledige batterilokaler i Mo i Rana, og en stor, stygg fotballhall på Follo er unødvendig når en slik finnes på Storås.

Jeg mener også at «Søra» må opptre mer som «oppsynsmann» når det gjelder lokal utvikling. Det drysses ut noen kritiske spørsmål her og der, men hovedinntrykket er at travbane, kyllingfabrikk, fotballhall og batterifabrikk jubles frem av lokalavisa.