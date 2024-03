Noen ganger når jeg leser hva politikere skriver ang. ting som flertallet er imot, får jeg inntrykk av at innspill og møter fra den kanten kun er et spill for galleriet. Innlegget til ordføreren gir meg inntrykket av at de allerede har bestemt seg, uansett hvor mange møter og innspill motstanderne har ang. batterifabrikken Eiktyr. Den følelsen blir forsterket når jeg ser hva Ellinor Batteries skriver på sin egen side – for der står det ikke «kan ende opp i Orkland». Der loves det at arbeidet snart skal starte. Uansett hva. Sitat: «Første byggetrinn påbegynnes allerede i 2024, og produksjonen fra første modul starter etter planen medio 2026. Den første modulen vil kreve investeringer på om lag 10 milliarder kroner. Det planlegges tre moduler frem til 2030». Har befolkningen nå blitt like grundig overvalsa som da vindturbinene fosset opp og ned kystkartet, før man rakk å protestere?

Ordføreren kaller Orkland for en modig industrikommune. Da leser hun ikke nyhetene. Dagen før innlegget hennes, kunne vi lese hos NRK: «Industri er den største utslippskilden i Trøndelag. Her har utslippene i industrien økt med 104,6 prosent siden 2009. I 2022 står smelteverkene i Orkland og Heim for rundt 65 prosent av utslippene fra industrien.» Er det bare batteridrevne kjøretøy og maskiner som skal meie ned skogen på Ustjåren, og frakte alt av byggesett for å sette opp bygningene og maskinene inni? Er alt byggemateriale grønt produsert? Hvor stort er det faktiske avtrykket for å få i gang denne fabrikken? Dessuten kan man lese ang. komponentene som trengs for å lage batterier: «Gruvene ødelegger store naturområder og arbeidsforholdene er elendige – til dels med bruk av barnearbeid. I dag skjer nesten alle produksjon av batterier i Asia, som regel basert på fossile energikilder.» Vil virkelig Orkland kommune påstå at en slik batterifabrikk er grønn, og støtte utnytting av barn?

Det nevnes å flytte myr. Karbon er hva det handler om. Sitat fra spireorg.no: «Selv om myr og våtmarker ikke dekker mer enn 3% av jordens overflate, er det likevel lagret to ganger så mye karbon i disse som i verdens skog. Dette betyr at myrområder er verdens største lager av karbon på land. Å bevare myrene er derfor avgjørende for å fange og lagre karbon fra atmosfæren, samt beholde allerede lagret karbon i myrene. Denne prosessen tar lang tid, og en nedbygging av myr tar derfor svært lang tid å reversere.» Videre: «biologisk mangfold, blant annet ettersom myra er en rasteplass for fugler, og et levested for mange planter og dyr. Myrområder tilbyr også en rekke økosystemtjenester, gjennom blant annet, flomdemping, rensing av vann og bidrar også naturmangfold.» Å lage ei ny myr et annet sted er med andre ord ikke det samme som å la myra være der den naturlig ble dannet. De som bor der nå, kan heller ikke bli med på lasset til den nye myra. Ingen av artene som vokser der, ingen av fuglene som har reir i trærne. Stiene til elger, hjort og rådyr forsvinner og de må gå andre veier som kanskje skaper nye konflikter fordi de ender opp der det allerede bor folk. Harer og ekorn må finne nye hjem. Ingen av grevlingene eller revene, eller alle de små under jorda kan ta med seg hjemmet og flytte når stedet raseres fordi menneskene har andre planer for deres hjem. Naturen fortrenges og bygges ned, igjen.

Og der har vi det. Menneskene. De som har andre planer. Fordi det er som ordføreren skriver – «Det gjelder naturmangfoldkrise, klimakrise, kraftkrise og ikke minst omstillingskrise den dagen oljeindustrien skal fases ut og erstattes med nye arbeidsplasser, som skal sikre oss god velferd også for fremtidige generasjoner…» Krisa ligger i at vi blir flere. Og det må naturen lide for. Jo flere mennesker, jo flere boliger behøves, jo mer strøm kreves, jo flere vil ha bil og jo bedre må veiene bli, og jo flere trenger arbeid og da må vi utvide oss. Regjeringen gjorde en fatal bommert da de ga kommunene makta til å bestemme over sine egne utbygginger kontra natur. Vi ser det i hele Norge. INGEN kommuner tar ansvaret det ligger i det å ikke bygge ned naturen. Ikke Orkland heller. For det er nettopp det som skal skje på Ustjåren. Nedbygging av naturen. Nedbygging av ressurser og ikke minst rekreasjon for mennesker som nyter naturen der. Bærplukking, soppturer, fototurer og bare det å sette seg ned og lytte til fuglesangen med håp om å få se en sky beboer der – dette har kommunen tenkt å stjele fra de som nyter området. Natur burde komme på blå resept, og her har man tvert imot tenkt å ødelegge den ressursen området er for mental rekreasjon. Naturen på Ustjåren stjeles fra fremtidige generasjoner. Om ikke dyrelivet er viktig nok i seg selv, er dette noe ordføreren virkelig burde tenke på.

Ordføreren nevner også kraftoverskudd i Midt-Norge… I skrivende stund står grafen til Fortum ang. strømpriser med lange søyler, på 48 øre/kWh. Fakturaene gjennom vinteren taler også sitt språk. Strømmen har vært skyhøy lenge. Jeg er ikke interessert i at mine skattepenger skal finansiere verken strømforbruket som kreves for denne batterifabrikken, eller nedmeiinga av skogen når den raseres og fortrenger liv. Det er ikke dette jeg betaler skatt til Orkland kommune for. Og når jeg husker å ha lest at arbeidet er aktet å starte til og med før det finansielle er i land, da begriper jeg ikke hvorfor jeg i det hele tatt betaler skatt. Den som ikke har finansene i orden, får ikke engang et billån, men her vil man altså starte på et prosjekt til 10 milliarder uten å ha finansene i orden, fordi «jammen vi har jo allerede meia ned skogen, så da er det for sent og da kan vi like greit fortsette…» De er sikkert fornøyde med det, de i Mo i Rana, sitat: «Freyr ba Norge om nesten 10 milliarder kroner i støtte for batterifabrikk. Det ble nei. Nå står en fabrikk til 2,8 milliarder igjen, uten en konkret plan for fremtiden…»

Kommentarfelt hos Avisa-ST har hatt et soleklart flertall av negativ innstilling til batterifabrikken, enten det er på nettavisa eller på Facebook. Det forrige kommunestyret startet tabben med å si ja til fabrikken. Nåtidens kommunestyre kan reversere tabben og si nei før noen skade har skjedd. Vil Hanne Nyhus være ordfører i en modig kommune, kan kommunen slutte å oppføre seg som om de er på en hjemme-alenefest (sitat Alfred Bjørlo, Venstre), og faktisk ta det ansvaret det ligger i å ikke bygge ned natur. Vi må finne løsninger nå, på befolkningsveksten, som ikke går på bekostning av de jordboerne som allerede bor der menneskene planlegger å rasere. Bygg gjerne batterifabrikk – men ikke der det bor jordboere fra før med all naturen dette innebærer.