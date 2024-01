Første film ut er den populære og kritikerroste filmen «Konvoi» som er inspirert av virkelige hendelser. Filmen handler om et av de største dramaene som utspant seg på havet under andre verdenskrig. I filmen følger vi et norsk lasteskip på den dramatiske reisa fra Island mot Murmansk, under stadige angrep fra tyskerne. Filmen er basert på de virkelige hendelsene om konvoiene som bragte krigsmateriell fra de allierte til Sovjetunionen.

Ifølge kulturformidler Steffen Kvåle i Orkland kommune blir dagkinoen et fast innslag den første torsdagen i hver måned.

– Den kulturelle spaserstokken i Orkland kommune ønsker å legge til rette for at seniorer i kommunen skal få oppleve aktuelle kinofilmer på dagtid, sier Kvåle.

Det legges ellers til rette for at kinogjengerne kan møtes for en kopp kaffe før filmen, da kantina i Orkland rådhus er åpen før filmen.

Dagkinoen som er en del av tilbudet til Den kulturelle spaserstokken, er åpen for alle. Billetter kan kjøpes både på forhånd og i billettluka før filmvisning.