Som ansvarlig for underskriftskampanjen for å få folkeavstemning ang. den største naturnedbyggingen i manns minne, føler jeg for å reagere på enkelte av Asphjells utsagn.

For det første er det ikke særlig demokrati i dette å levere noe som på forhånd er nedstemt. Demokrati ville det ha vært om folket faktisk fikk uttale seg om Ustmarka og dens skjebne. Ordføreren nevnte at det var lovlig sent å komme med motreaksjoner når de hadde jobbet med dette i to år. Fakta er at folk som er imot dette, ikke for sitt bare liv kunne begripe at kommunepolitikerne ikke tok til vettet før, og stanset prosjektet før det kom så langt som det har gjort. Jeg har i etterkant fått flere henvendelser fra folk som ble for sene til å skrive seg på. At velgere har valgt på partier som åpenbart var for batterifabrikken og prosjektet i Ustmarka, er heller ikke et argument da vi alle vet at ingen partier har kun ett punkt på partiprogrammet. Selv er jeg rimelig forbanna på mitt eget parti, og mener det er løgn når et parti skriver i sitt partiprogram at de er imot mer nedbygging av natur, for deretter å si ja til den verste naturnedbyggingen i manns minne her i området.

Orkdal kommune er nr. 13 på skammens liste. Det er å lese hos NRK og der kan man lete seg fram til sin egen kommune og se plasseringen i arealnedbygging av natur. 13. plass av 72 kommuner, så vidt jeg husker. Og med rasering av naturområdet i Ustmarka, havner vi kanskje på plass nr. 12? Enda lenger opp? Jeg har ikke lyst til å prøve, for å se hvor langt opp i skam vi greier å komme.

Natur er mye mer enn restaurert myr. Natur er alt som lever der, som har sine hjem der, ditt og datt av stort og smått som vi høster og sanker når tiden er inne for det, i takknemlighet over hva vi har å forsyne oss av når naturen gavmildt gir oss av overskuddet. Og nå vil kommunen påføre mange innbyggere ren natursorg ved å ramponere dette i Ustmarka. Det de tillater å ødelegge, får vi faktisk aldri tilbake. Rødlister er nevnt i fagrapporten fra NINA, men bryr kommunen seg om dette? Tiurspillplass er også nevnt der, men bryr kommunen seg om dette? Om så det kun er batterifabrikken som blir bygget, vil aktiviteten i nærområdet til spillplassen være nok til at flere årskull blir forstyrret. Bryr kommunen seg om det? Nei.

Partier som har sagt ja til kun batterifabrikken, glemmer fingeren og arma – og dette ser vi tydelig i uttalelsen til Terje Andersen i Avisa-ST «– Dette gjør at vi kan gå videre i dialogen med en rekke aktører som har uttrykt ønske om å etablere seg i området. Det er mange interessante industrietableringer som jakter etter riktig lokasjon, men man kan ikke gjøre avtaler om slike ting uten planavklaring.» https://www.avisa-st.no/nyheter/i/XbGkBW/eiktyr-plan-vedtatt-dette-er-en-milepael-det-er-kjempeartig Med andre ord har de partiene som sa ja kun til fabrikken, i prinsippet sagt ja til å meie ned hele området, en generaltabbe i mine øyne.

Om det kun handlet om batterifabrikken, hvorfor må den legges på et så sårbart og risikofylt sted? Med sårbart og risikofylt mener jeg hvor enkelt det senere er å si ja til å nedbygge resten av området så den opprinnelige planen blir gjennomført, for de er jo allerede etablert med batterifabrikk. Er det virkelig ikke noen områder i Orkland som egner seg like godt på den størrelsen, som allerede er bygget ned og lagt øde? De som har sagt ja til kun en batterifabrikk, har de i det hele tatt sett seg rundt etter et bedre egnet sted, enn uberørt natur med myrområder som vil føre til utslipp vi ikke har råd til å frigjøre? For som jeg skrev lenger opp: Natur er mer enn restaurert myr, og uansett hvor mye myr vi restaurerer, så vil det aldri suge til seg den CO2’en som vi allerede har sluppet fri ved å ødelegge Ustmarka.

Det er feil fokus å nevne hva andre fabrikker vil gi av arbeidsplasser andre steder. Se hvordan det gikk i Mo i Rana. Og det er å snu fokus feil vei å ramse opp hva Orkland ville vært uten det som allerede er etablert. Hva blir Orkland om 6600 mål med natur blir nedbygget? Vi blir fattigere. Vi blir høyere opp på lista over nedbygging av viktig natur. Arealbruk må handle om hva vi allerede har, ikke å ødelegge natur for å få større arealer. Vi HAR ikke mer areal enn det vi har å rutte med, og må slutte å bre oss utover bare fordi vi har midlene til det, lurt av løfter om arbeidsplasser. Lista må senkes så mye ang. nedbygging av natur, at den er umulig å komme under uten å dunke bakhuet i gulvet og føle skam over å ødelegge mer.

Vi er smartere enn å drepe natur for å hanskes med befolkningsvekst i 2024, er vi ikke? Orkland – et hestehode foran i naturvern – DEN vil jeg gjerne se! For slik det er nå, er kommunestyret mange hestelengder bak i naturvern.