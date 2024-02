Hvordan skapes det inntrykket om at Sbp er motstander av alle investeringer i den tredjedelen av Snillfjord kommune som la seg selv ned per 1.1.2020, og nå betaler skatt til Orkland kommune?

Jeg kjenner ikke til hvordan den politiske posisjonen «jobber» verken i kommunesalen eller på bakrommene. Jeg er derimot en ivrig leser av aviser. Spesielt er jeg opptatt av hva folk MENER. Som innflytter, frivillig, til en utkant av denne tredjedelen. Dette var også betraktet som en utkant den gangen vi ble styrt fra Krokstadøra.

Jeg ble litt skremt da jeg leste et innlegg fra en som hadde fått NOK. Var det virkelig ønskelig med en politisk interesseorganisasjon som motvekt til den urbane? Trenger fellesskapet en skjerping av frontene? Kanskje, men helst ikke.

Det var grunnen til at jeg tok tastaturet fatt.

Det at det største partiet, Ap ( navnet stemmer ikke lengere med virkeligheten), sørget for at Sbp (navnet er i overensstemmelse med deres virkelighet) kom i posisjon, skaper en ubalanse mellom de partiene som fikk stemmer fra hele kommunen, i forhold til stemmene fra den urbane delen rundt vegkrysset. Det var faktisk 80 % fra den delen som IKKE stemte Sbp.

Tidligere har Roald Furuli (Småbylista) spurt; «hvem eier Orkland kommune?», etterfulgt av kritikk mot de avtalte prosjekter ved Krokstadøra. Hadde spørsmålet vært; hvem eier Orkanger, hadde svaret vært enklere. Handelsstanden, utbyggerne og banken hadde vært mitt forslag.

Jeg må støtte Kringstad i at det ikke er et kommunalt ansvar å holde Coop med et utleiebygg, men det kan være et virkemiddel for å kompensere de ca 400 menneskene som er stengt ute fra fellesskapets tilbud bak en «betalingsmur» som politikerne ikke har maktet å gjøre noe med. Det er ikke rart at vi her i denne «ENKLAVEN» er utrygge. Først forsvant det ukentlige legetilbudet, deretter angripes butikkprosjekt, sykehjemmet og skole. Ved sammenslåinga var det kun oss 400 som fikk ca 2 x 35 km LENGRE veg til lege, i tillegg til bompenger. Noen har nå ca 7 mil hver veg.

At utleiebygget ble vesentlig dyrere kan kanskje bero på at administrasjonen skapte en utsettelse vedrørende noen søknader/tillatelser? I alle fall ble det dyrere å bygge etterhvert som tiden gikk. Prosjektet var «gryteklart» høsten før sammenslåing, og var ikke bruksklart før etter 4 år.

Den gangen (2018), da Orkdal kommune tok kostnadene med et utleiebygg for ISFJORD, gikk alt «på skinner» i Orkdal kommune; politikere og administrasjonen var uhyre effektive. Nå leser vi at denne og lignende etableringer er en av årsakene til et overbelastet avløpsnett og renseanlegg? Det koster å vokse, og ytterligere vekst er neppe løsningen.

Skole, barnehage og butikken er det minimum vi må tilby barnefamilier. Jeg er ikke like sikker på sykehjemmet, men jeg har hørt rykter om en eldrebølge?

Nei, Knut Even Wormdal, alle vil ikke bo på Orkanger. Selv om du ser lite folk mellom bompunktene på vei til fritidsboligen på Hitra, så bor det ca 400 mennesker langs denne fine veien som er bygd på grunn av at oppdrettslaksen fra øyriket skal komme sikkert og kjapt fram.

Beklager Kringstad, det jeg leser i avisa, både redaksjonelt og meninger, gir meg en usikker hverdag. Nå venter jeg bare på eiendomsskatt, og da er det ikke bra at min bolig har økt ca 150 % etter at vi ble ( innlemmet? ) i det gode selskap.