Kommunen har lagt til rette for boligarealer i grenda da de vedtok arealplanen for Orkland i fjor – et grep Statsforvalteren har støttet opp om.

Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell retter kritikk (Avisa ST 18. april) mot statsforvalterens klage på kommunens vedtak om å gi dispensasjon til å bygge en bolig i Hoston utenfor områder avsatt til bolig i arealplanen.

Asphjell skriver bl.a. (min utheving): «Statsforvalter i Trøndelag, Frank Jenssen, skriver i Avisa ST 23. mars 2024 at dispensasjon fra arealplanen krever at «gårdsdrifta må være av et slikt omfang at det er behov for arbeidsinnsats fra mer enn en person, typisk husdyrhold.»»

Mitt poeng kommer klarere frem hvis man leser hele den aktuelle setningen (også min utheving): «Kårbolig på gårdens grunn krever ikke dispensasjon fra arealplanen, men gårdsdrifta må være av et slikt omfang at det er behov for arbeidsinnsats fra mer enn en person, typisk ved husdyrhold.»

Altså: En kårbolig krever ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Den aktuelle dispensasjonssaken handler imidlertid om en frittliggende tomt med eget gårds og bruksnummer, og faller derfor klart utenfor begrepet kårbolig – selv om eneboligen skulle være tenkt brukt ifm. gårdsdrift.

Statsforvalteren har klaget på kommunens vedtak av bl.a. miljøhensyn (nærhet til vassdrag). Klagen i seg selv innebærer ikke noe forbud mot boligbygging på bygda, verken i Hoston eller ellers. Vi har tvert imot støttet opp om kommunens ønske om egne boligtomter i Hoston. Kårboliger på gårdens grunn kommer i tillegg til dette.